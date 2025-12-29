Milla Sjöstrand: dal record Rising Stars al sogno Formula 1

Tre selezioni al programma FIA Girls on Track Rising Stars. Un record assoluto che nessun’altra pilota ha mai raggiunto. La gestione di Minardi Management, l’aspirazione della Formula 1 e l’ambizione dichiarata di voler provare ad essere migliore anche di Schumacher e Vettel.

Milla Sjöstrand, 17 anni, svedese di Södertälje, è uno dei talenti più interessanti del motorsport femminile europeo. Gestita da Giovanni Minardi dal marzo 2024, ha debuttato in Formula 4 a settembre conquistando punti in due gare su tre. Il suo obiettivo è chiaro: diventare campionessa di Formula 1.

Abbiamo incontrato Milla per un’intervista approfondita in cui ci ha raccontato il suo percorso unico, le esperienze a Maranello con Ferrari, il rapporto con la famiglia Minardi e quella determinazione che la spinge a voler superare i suoi idoli, non solo a emularli.

Il record assoluto: tre volte Rising Star

Milla, sei l’unica pilota nella storia ad essere stata selezionata tre volte per il programma FIA Girls on Track Rising Stars. Tre anni, tre opportunità, tre conferme. Cosa significa per te questo record e come si è evoluta la tua esperienza da una selezione all’altra?

“Essere selezionata tre volte per il programma FIA Girls on Track Rising Stars significa moltissimo per me. È una grande conferma che il lavoro che sto facendo in pista e fuori sta andando nella giusta direzione. Ogni anno mi ha aiutato a crescere, non solo come pilota ma anche come persona.

Il programma è stato fondamentale per sviluppare le mie capacità di guida, imparare da coach esperti e capire cosa serve davvero per raggiungere il massimo livello del motorsport. Allo stesso tempo, è stato incredibilmente stimolante essere circondata da altre ragazze motivate che condividono lo stesso sogno. Dalla prima selezione alla terza, sono diventata più sicura, più concentrata e ancora più determinata ad andare avanti.”

Maranello 2021: dentro la Ferrari Driver Academy

Nel 2021 hai raggiunto la finale tra le migliori quattro, allenandoti a Maranello con Ferrari. Raccontaci quei giorni: quando hai varcato i cancelli della Ferrari Driver Academy, cosa hai sentito?

“Varcare i cancelli della Ferrari Driver Academy a Maranello è stato un momento indimenticabile. Sono stata accolta dal direttore della Ferrari Driver Academy, il che ha reso immediatamente tutto molto reale e molto serio. Era emozionante, ma anche motivante — sapevo di dover essere completamente concentrata dal primo istante.

La prima parte dell’esperienza riguardava la conoscenza di me come persona e come atleta. Ho presentato un report su di me e poi ho affrontato diverse sessioni di training mentale e test. Questi includevano test sui tempi di reazione, esercizi di memoria e altre valutazioni progettate per mettere alla prova come funziona la mia mente sotto pressione. Il giorno seguente, l’attenzione era ancora maggiore sulla gestione dello stress e sul multitasking, con test che mostravano quanto bene potevo gestire più compiti contemporaneamente. Ho anche fatto un paio di interviste, che mi hanno aiutato a capire quanto sia importante la comunicazione a questo livello.

Abbiamo poi visitato la fabbrica Tony Kart, dove ho fatto una prova sedile e un tour completo. Dopo di che, ho passato due giorni in pista, guidando e mostrando le mie capacità. Quell’esperienza mi ha insegnato quali erano i miei limiti in quel momento — ma ancora più importante, mi ha mostrato quanto potevo spingerli. Mi ha dato un quadro chiaro di cosa richiede il massimo livello e mi ha motivata a lavorare sempre più duramente ogni giorno.”

L’evoluzione: da 12 a 15 anni

2020, 2021, 2023: selezionata tre volte. La Milla del 2020 era diversa da quella del 2023? Come sei cresciuta tecnicamente ed emotivamente?

“Sì, penso che la Milla del 2020 fosse molto diversa da quella del 2023. Nel 2020 avevo solo 12 anni ed ero la più giovane del programma. Per me, quell’esperienza riguardava principalmente l’apprendimento e l’ispirazione dalle ragazze più grandi. Ho osservato molto, assorbito quanta più conoscenza possibile e iniziato a capire cosa serve davvero per competere ad alto livello. Mi ha motivata e mi ha dato qualcosa a cui puntare per il futuro.

Nel 2021 ero già cresciuta molto, soprattutto in termini di comprensione dei miei punti di forza e debolezza. Sono diventata più strutturata nel modo in cui mi allenavo, sia fisicamente che mentalmente, e ho imparato quanto siano importanti la preparazione e la consistenza.

Nel 2023, la selezione si è svolta su un circuito nuovo e in Formula 4. Avevo già una certa esperienza di come funzionasse il processo di selezione, ma allo stesso tempo c’erano molti elementi nuovi. Passare dal karting alla Formula 4 è un grande passo e richiede molto apprendimento e adattamento, sia tecnicamente che mentalmente. Anche con queste sfide, mi sono concentrata nel dare il massimo, imparare il più velocemente possibile e spingermi ogni sessione. Sono riuscita ad adattarmi velocemente e a mostrare un buon passo, il che mi ha dato fiducia e ha confermato che sono capace di affrontare nuove sfide a un livello superiore.”

Il test con Prema: la monoposto non fa paura

Nel 2023 hai testato una F4 con Prema Racing. Cosa ti ha sorpreso di più di quella monoposto rispetto al kart? E come hai gestito la pressione?

“Testare una F4 con Prema Racing nel 2023 è stata un’esperienza incredibile. Quello che mi ha sorpreso di più rispetto al karting è stato il carico aerodinamico e quanto grip fornisce, specialmente nelle curve ad alta velocità. Il modo in cui reagisce la macchina è molto diverso, e devi fidarti del carico aerodinamico ed essere preciso con ogni input.

Penso di essermi adattata molto bene alla macchina e mi sono sentita a mio agio abbastanza rapidamente. Anche se c’era pressione per performare e impressionare un team così prestigioso, sono rimasta calma e concentrata sul mio lavoro. Sono riuscita a gestire bene la pressione e a trovare il limite della macchina velocemente, senza spingere troppo o fare errori. Questo è stato qualcosa che il team ha evidenziato, il che è stato molto incoraggiante e ha confermato la mia capacità di adattarmi velocemente in nuovi ambienti.”

Ferrari ha acceso o spento il sogno?

L’esperienza Ferrari ha reso il sogno F1 più vicino o più lontano?

“L’esperienza Ferrari non ha reso il sogno più distante — in realtà mi ha fatto capire che era più vicino di quanto pensassi. Essere in quell’ambiente, lavorare con professionisti a un livello così alto, mi ha mostrato che con il giusto mindset, preparazione e duro lavoro, è possibile fare passi verso quell’obiettivo. Allo stesso tempo, mi ha anche reso ancora più consapevole di quanto sia impegnativo il percorso, il che mi ha motivata piuttosto che scoraggiata.”