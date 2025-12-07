F1 | Ferrari, aprire un ciclo vincente da subito per tenersi Leclerc

In F1 è calato il sipario di questa stagione, con Norris campione del mondo, davanti a Verstappen e Piastri. E la Ferrari almeno ha avuto una reazione d’orgoglio nell’atto finale ad Abu Dhabi, con Leclerc che per alcuni tratti del GP sembrava quasi essere l’ago della bilancia per la lotta al titolo. Il monegasco per l’ennesima volta nell’arco di questa stagione si è confermato l’unica vera ancora di salvezza per il Cavallino.

Ma dire che la stagione della Rossa è stata deludente, beh, è riduttivo. Nemmeno una vittoria in un GP, e gli unici podi conquistati sono stati grazie al talento di Leclerc, con quest’ultimo che ha sempre guidato al di sopra di mille difficoltà. Di una SF-25 indigesta a Charles, ma anche ad un sette volte campione del mondo di F1 come Hamilton. L’inglese ha dimostrato cosa vuol dire per un pilota non poter disporre di una monoposto competitiva: perdi la voglia di correre, senza prenderti nessun rischio. E nella peggiore delle ipotesi può portare un pilota a prendere la decisione più difficile: quella del ritiro dalla F1.

Magari non è il caso di Hamilton, però sicuramente l’inglese avrà pensato più volte nel corso della stagione nell’appendere il casco al chiodo. Magari il 2026 a prescindere da come andranno le cose in Ferrari sarà l’ultimo anno di Lewis in F1, però almeno lasciare il circus da pilota ancora capace di vincere è senz’altro meglio che lasciare da pilota senza obiettivi. Mettiamola così.

Ed il 2026 sarà un anno a dir poco cruciale a Maranello, perchè in base al livello di competitività della Rossa Leclerc potrebbe decidere di restare o meno a Maranello. Nel 2026 Charles avrà 29 anni, ed il tempo anche per lui avanza ovviamente. Il monegasco vuole (giustamente) diventare campione del mondo con la Rossa. Ma al tempo stesso Leclerc inizia a non aver più pazienza: ben sette stagioni senza mai aver avuto una vettura competitiva è un peso enorme per Charles, con il monegasco che non sarà disposto ad aspettare altro tempo. O la Ferrari darà a Charles una vettura da titolo, oppure Leclerc saluterà il Cavallino a fine 2026. Nonostante ci sia un contratto pluriennale tra la Ferrari e Leclerc.

È tempo di voltare pagina per il Cavallino, e concentrarsi sul 2026. Magari questa volta senza fare proclami durante l’inverno per poi deludere ancora una volta i tifosi. Meglio essere più umili nel dire le cose come stanno sin da subito, nel bene o nel male. La Ferrari nella prossima stagione non si giocherà solo il 2026, ma un ciclo di ben quattro anni in F1. E vedere una Rossa arrancare per altre quattro stagione sarebbe lo scenario peggiore in assoluto. Ed il 2026 sarà anche l’anno per dare un feedback definitivo alle scelte effettuate da Vasseur in questi suoi primi tre anni da team principal del Cavallino. Perchè se la Ferrari non dovesse risultare competitiva da subito, ci sarebbe pure un altro rischio: quello di rifondare da zero per l’ennesima volta la GEs!

Alberto Murador