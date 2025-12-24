F1 | La partita invisibile dei carburanti che porterà al 2026

La Formula 1 sta per ricominciare, ma non è detto che la vera notizia sia in pista. Mentre l’attenzione si concentra su piloti, livree e prime gerarchie stagionali, c’è un elemento che continua a restare in secondo piano, pur avendo un peso decisivo sulle prestazioni: il carburante.

Non si tratta di una semplice scelta “green” o di un compromesso d’immagine. In Formula 1 la benzina è da anni un componente tecnico a tutti gli effetti, progettato, sviluppato e adattato con la stessa cura riservata a motori e telai. Ogni fornitore lavora su miscele dedicate, pensate per sposarsi al meglio con una specifica power unit, dentro margini regolamentari sempre più stretti.

È una competizione silenziosa, fatta di dati, laboratorio e simulazioni, che raramente finisce sotto i riflettori ma che può spostare gli equilibri quanto un aggiornamento aerodinamico riuscito. E con l’avvicinarsi del 2026, questa partita è destinata a diventare ancora più centrale.

Perché la Formula 1 sta cambiando il modo di misurare la prestazione. E quando cambia il metro di giudizio, cambia anche il gioco.

Dal presente al futuro: 2025 come anno di transizione

Nel 2025 la Formula 1 continua a utilizzare carburanti E10, con il 10% di etanolo derivato da fonti sostenibili. Una soluzione già nota, ormai pienamente integrata nei progetti dei motoristi, che ha richiesto negli anni un lavoro profondo di adattamento sulle camere di combustione, sulle pressioni e sulla gestione termica.

Il vero spartiacque, però, è dietro l’angolo.

2026: quando la benzina diventa protagonista

Dal 2026 entrerà in vigore un regolamento tecnico completamente nuovo, e non solo per quanto riguarda i motori. La Formula 1 adotterà carburanti completamente sostenibili, con un cambio di paradigma destinato a incidere direttamente sulle prestazioni: non si parlerà più di flusso di massa, ma di flusso energetico.

Fino al 2025, infatti, le vetture sono state vincolate da un limite chiaro e rigido: 100 kg/h di carburante, controllati tramite il flussometro FIA. Un numero che ha condizionato strategie, mappature e sviluppo dei propulsori per oltre un decennio.

Dal 2026 questo concetto viene superato. A contare non sarà più solo quanta benzina passa dal serbatoio al motore, ma quanta energia quel carburante è in grado di fornire. Una differenza tutt’altro che teorica: carburanti con composizione chimica diversa possono avere contenuti energetici differenti a parità di massa.

In altre parole, la chimica entra ufficialmente nel cuore della prestazione.

Zone grigie chiuse, almeno sulla carta

Non sorprende quindi che la FIA abbia messo mano anche alle formulazioni regolamentari più delicate. Nelle ultime revisioni del regolamento è stata modificata la dicitura relativa alla temperatura del misuratore di flusso del carburante.

Il vecchio testo vietava genericamente qualsiasi riscaldamento o raffreddamento del flussometro. La nuova versione è molto più esplicita: è vietato qualsiasi dispositivo, sistema o procedura il cui scopo sia quello di modificare la temperatura del misuratore.

Una precisazione che non arriva per caso. In passato, alcune interpretazioni “creative” avevano sfruttato il fatto che la misura della portata può variare in funzione della temperatura del carburante. Ora la linea è tracciata in modo netto: niente più scorciatoie, almeno dal punto di vista regolamentare.

La sfida vera è appena iniziata

La Formula 1 che si avvicina al 2026 non promette rivoluzioni spettacolari in superficie. Nessun colpo di teatro, nessuna regola pensata per stupire il pubblico a colpi di slogan. La vera trasformazione avviene altrove, in un ambito che raramente finisce nei titoli ma che da sempre decide le gerarchie.

Con il passaggio dal flusso di massa al flusso energetico, la FIA cambia il modo di misurare la prestazione, non la prestazione stessa. È una distinzione sottile, ma decisiva. Significa spostare la competizione dalla quantità alla qualità, dalla portata alla resa, dalla meccanica pura alla chimica applicata.

Le zone grigie che in passato hanno alimentato polemiche e sospetti vengono progressivamente chiuse. Almeno sulla carta. Da qui in avanti non ci sarà spazio per scorciatoie regolamentari evidenti: chi farà la differenza dovrà farlo con idee migliori, non con interpretazioni migliori.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante della Formula 1 che verrà. Una categoria che, mentre parla di sostenibilità, torna a premiare la competenza tecnica vera, quella che non si vede ma che pesa sul cronometro.

Il 2026 non sarà solo l’inizio di una nuova era regolamentare. Sarà un banco di prova culturale per team, motoristi e fornitori. E per una volta, la battaglia più dura potrebbe non combatter­si in pista, ma molto prima, in laboratorio.