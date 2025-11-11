F1 | Norris trionfa, Ferrari tradita: il disastro di Interlagos

Norris da campione, Piastri da dilettante

Lando Norris vince, convince e soprattutto sopravvive a un GP in cui il suo compagno di squadra ha fatto di tutto per rendere la vita difficile agli altri.

Perché sì, Oscar Piastri, quello che fino a qualche settimana fa qualcuno osava definire “maturo oltre l’età”, ha commesso un errore che definire grossolano è un complimento.

In un tentativo di sorpasso azzardato, ha colpito in pieno Antonelli e Leclerc, eliminando di fatto il monegasco da una gara che poteva essere la prima vera occasione da podio per la Ferrari.

E, come se non bastasse, nel caos dell’impatto ha anche condizionato la corsa di Antonelli, costretto a una deviazione e a un consumo gomme anticipato.

Un colpo solo per rovinare tre gare: la sua, quella di Leclerc e parzialmente quella del baby Mercedes. Chapeau.

Chi parlava di “duello interno in McLaren per il titolo” può tranquillamente archiviare il file. Norris corre per il mondiale, Piastri per capire come si gestisce una gara senza comportarsi da kamikaze.

Hamilton: il giorno in cui un sette volte campione ha dimenticato chi è

C’è poi Lewis Hamilton. Quello che dovrebbe portare esperienza, calma e metodo in Ferrari.

Invece, sul rettilineo di Interlagos, l’inglese ha commesso un errore da principiante: ha tamponato Franco Colapinto.

Sì, sul rettilineo.

Un errore senza attenuanti, di quelli che non ti aspetti nemmeno da un rookie nervoso al debutto, figuriamoci da un veterano con sette mondiali alle spalle.

La Ferrari, già martoriata dalla sfortuna e dai ritiri, non meritava pure questa.

Il problema è che Hamilton sembra sempre più un corpo estraneo a Maranello: lento, distratto, e incapace di gestire il mezzo. E no, non è la macchina: Leclerc, quando non lo buttano fuori, ci fa vedere ben altro passo.

Antonelli, finalmente il weekend della svolta

E poi c’è Kimi Antonelli, 19 anni e una maturità che in questo weekend ha messo in imbarazzo molti veterani.

Ha portato la Mercedes sul podio, davanti a un Russell anonimo, dimostrando che il talento non va forzato — basta lasciarlo respirare.

Solido, pulito, costante.

In un mondiale dove i giovani spesso si perdono tra hype e pressioni, Antonelli ha corso da uomo vero.

Ha saputo gestire il passo, difendersi da Verstappen e, soprattutto, evitare gli errori altrui.

Se in Mercedes qualcuno si chiedeva chi dovesse guidare il futuro, la risposta è arrivata chiara, curva dopo curva: Antonelli è già pronto.

Verstappen, rimonta inutile ma da applausi

Max Verstappen ha corso una gara sontuosa.

Partito dalla pit-lane, ha messo insieme una rimonta d’autore fino al terzo posto, dimostrando che il talento resta intatto.

Il problema, questa volta, non è Max.

È la Red Bull.

La squadra ha sbagliato completamente l’assetto in qualifica, e a Interlagos l’ha pagata tutta.

In un weekend dove la McLaren ha azzeccato ogni scelta, la Red Bull si è presentata con un bilanciamento sbagliato e un passo gara inferiore.

Non è una crisi psicologica, ma tecnica.

Verstappen ha fatto tutto quello che poteva, e l’ha fatto da campione vero: aggressivo, pulito, lucido.

Solo che oggi, semplicemente, la McLaren ne ha di più.

Ferrari: un’altra occasione buttata

Leclerc stava finalmente costruendo una gara intelligente, in controllo. Poi è arrivato Piastri.

Hamilton si è auto-eliminato.

Risultato: ennesimo weekend da dimenticare, e non solo per la classifica.

Perché il problema non è più la prestazione, ma la sensazione di una squadra che ogni volta trova un modo diverso per non capitalizzare.

A Maranello serve una scossa vera.

Tra storia e leggenda (di Interlagos)

Interlagos, si sa, è un circuito che non perdona gli arroganti.

Chi pensa di dominare, finisce spesso per farsi male.

Quest’anno ha punito Piastri, che ha creduto di poter riscrivere le regole della fisica, e ha ridato un po’ di giustizia sportiva a chi corre con intelligenza.

Ha premiato Norris, ha incoronato Antonelli e ha umiliato chi si credeva intoccabile.

E in un mondiale dove le gerarchie sembravano ormai scolpite, il Brasile ci ha ricordato che il talento serve… ma la testa serve di più.