Mio Olert: da sopravvissuto a stella del motorsport

Ci sono storie nel motorsport che vanno oltre i tempi sul giro, le pole position e i podi. Storie che ci ricordano perché ci siamo innamorati di questo sport – non solo per la velocità, ma per l’indomito spirito umano dietro il casco. Il viaggio di Mio Olert è una di quelle rare narrazioni che ti ferma e ti fa riconsiderare cosa sia veramente possibile quando la determinazione incontra l’opportunità.

A soli 16 anni, questo giovane talento svedese della piccola città di Söråker ha già vissuto una vita intera di sfide e trionfi. Dalla battaglia contro la leucemia linfoblastica acuta a sei anni al diventare il primo poleman di sempre nella categoria Senior del FIA Karting Academy Trophy, la storia di Mio è una testimonianza di resilienza, famiglia e del potere trasformativo del motorsport.

Ora gestito dalla prestigiosa Minardi Management e in preparazione per il suo debutto in Formula 4 nel 2026, Mio si è seduto con noi per condividere il suo incredibile viaggio – dai giorni più bui in una stanza d’ospedale ai momenti più luminosi sotto i riflettori dei circuiti internazionali. Quello che segue è una conversazione che va oltre le corse, toccando l’essenza stessa di cosa significhi sognare, combattere e non arrendersi mai.

LA BATTAGLIA CHE HA FORGIATO UN CAMPIONE

Quando la maggior parte dei bambini di sei anni impara ad andare in bicicletta e gioca con gli amici, Mio Olert stava imparando a sopravvivere. La diagnosi arrivò come un fulmine a ciel sereno: leucemia linfoblastica acuta. Seguirono 2,5 anni di terapia intensiva, con circa 1,5 anni trascorsi vivendo nei reparti ospedalieri.

“È stato sicuramente un viaggio che mi ha formato come persona che sono oggi,” riflette Mio con una maturità che smentisce la sua giovane età. “Penso che mi abbia dato molte cose, che ci crediate o no. Mi ha reso più forte e più sicuro nelle situazioni difficili e più ‘attivo’.”

Per Mio, quella battaglia non riguardava solo la sopravvivenza – riguardava la comprensione di ciò che conta veramente nella vita. “Credo di essere fortunato a essere qui oggi a scrivere questo, e ha cambiato un po’ la mia visione della vita. Vivrò una volta e una sola volta, quindi perché dovrei fare cose che credo non valgano la pena o non siano quello che voglio fare? Hai solo un’opportunità, quindi perché le persone dovrebbero trattenermi e farmi fare qualcos’altro?”

È una filosofia che sarebbe diventata la pietra angolare di tutto ciò che è seguito: Non accettare un no come risposta, e se hai l’opportunità di qualcosa che vuoi, vai e prendila.

Ma anche durante quei giorni bui, una scintilla di speranza arrivò da una fonte inaspettata. Kimi Räikkönen – il leggendario “Iceman” finlandese della Formula 1 – inviò al giovane Mio la sua tuta da corsa con un messaggio semplice ma potente: “Guarisci presto, Mio.”

“Per me, penso mostri che il mondo non sia così grande e freddo come potresti pensare,” dice Mio. “Anche se è una grande star delle corse, si è preso il tempo e mi ha inviato questo regalo e messaggio. Penso dimostri ancora una volta che dovresti fare il passo e provare.”

Quella tuta da corsa ora è appesa al muro nella stanza di Mio a Söråker – un costante promemoria che i sogni, per quanto distanti possano sembrare, vale la pena inseguirli.

DAI LETTI D’OSPEDALE AI SEDILI DA CORSA

Alla fine del 2017, ancora in terapia, Mio trovò la sua vocazione. Il karting non era solo uno sport – era liberazione su quattro ruote.

“Ho iniziato col karting un po’ tardi rispetto al tipico pilota di alto livello, intorno ai 9-10 anni,” spiega. “Non avevo trovato uno sport a cui mi fossi davvero legato tranne le motoslitte, ma in quello non puoi davvero competere in condizioni sicure. Quindi il karting è stata la risposta, uno sport che si adatta a me e al mio stile di vita.”

Divenne più della semplice passione di Mio – divenne un progetto di famiglia. Suo fratello minore Max, ora 14enne, lo seguì in pista, e improvvisamente la famiglia Olert aveva trovato qualcosa che li univa in modo nuovo e potente.

“È stata e continua ad essere una sfida, e una grande cosa è quella finanziaria,” ammette candidamente Mio. “Ma loro lavorano molto nelle loro aziende, e io e mio fratello siamo sempre la priorità. Per la famiglia, il karting è anche diventato un ‘progetto di famiglia’ ed è divertente farlo insieme, piace a tutti noi. Ti rende più uniti come famiglia. Ricordi creati per tutta la nostra vita. Sono grato per questo.”

I genitori Jonas e Jennie sono stati più che sostenitori – sono stati architetti dei sogni dei loro figli, navigando il complesso e costoso mondo del motorsport mantenendo solida l’unità familiare.