mercoledì, Novembre 12, 2025
F1 | Senza Leclerc la Ferrari è destinata a navigare nelle retrovie

La Ferrari in Brasile è stata costretta ad un doppio ritiro, con Charles tamponato da Antonelli, dopo che a sua volta l'italiano è stato toccato da Piastri, Mentre Hamilton tra forature, contatti e penalità è stato richiamato dal suo muretto a ritirar la monoposto dal GP per via dei danni presenti sulla sua SF-25. Ad ogni modo in Brasile la Ferrari dimostra ancora una volta di poter contare solo sul monegasco.

Leclerc costretto subito al ritiro per il contatto con Antonelli dopo il restart dietro la SC. #BrazilianGP #F1

In F1 ci si era illusi di veder una Ferrari per la terza volta di fila sul podio, ma oggi in Brasile il Cavallino ha dovuto fare i conti pure con la sfortuna. Un doppio ritiro quello di Interlagos che fa non tanto male alla classifica costruttori dove la Ferrari si ritrova quarta dietro anche alla Red Bull, ma che fa male al morale dei piloti e della squadra. A tre GP dal termine del mondiale, la Rossa non sembra aver lo smalto necessario per recuperare i punti distacco dalla Mercedes (36), e quindi il rischio di giungere quarti dietro anche alla Red Bull è più che concreto.

 

Soprattutto se si considera il fatto che la Ferrari continua ad essere una scuderia ad una sola punta, ovvero che risponde al nome di Charles Leclerc. Ad Interlagos erano buone le probabilità di vedere Charles sul podio, ma il monegasco è stato costretto subito al ritiro per essere stato centrato dalla Mercedes di Antonelli dopo la ripartenza dietro la SC. Ma l’italiano ha centrato la Ferrari di Leclerc per esser stato a sua volta “speronato” da Piastri nel tentativo di sorpasso dopo il restart da parte dell’australiano.

Con Leclerc ritirato, beh, il Cavallino si ritrova disperso nel nulla, perchè ancora una volta Hamilton sembra essere lontano parente da quel pilota capace di vincere ben sette titoli in F1. Nel GP del Brasile tra contatti, vettura danneggiata, polemiche e penalità inflitte dai commissari la corsa dell’inglese si è conclusa con un mesto ritiro. E forse è meglio così, piuttosto che vedere Hamilton navigare nelle retrovie. Questo è lo specchio di una stagione che definirla deludente è riduttivo! Hamilton era stato ingaggiato dai vertici del Cavallino per vincere il mondiale. Ricordiamocelo! Ora Lewis avrà un altro anno di contratto con la Rossa, poi chissà.

Hamilton in azione con la SF-25 ad Interlagos.
Credits: Scuderia Ferrari HP via X
Ora al termine del campionato mancano ancora tre gare, forse troppe per una stagione di sofferenza per i tanti tifosi del Cavallino, sempre pronti a sostenere la squadra. Anche quando il più delle volte la Ferrari delude le attese degli stessi tifosi. E meno male che c’è Leclerc che in qualche modo riesce con il suo talento in pista a metterci sempre una pezza. Ma il rischio di veder andar via il monegasco a fine 2026 dalla Rossa è un’ipotesi che purtroppo che rischia di prendere sempre più piede. L’unica possibilità per far restare Leclerc è quella che gli uomini del Cavallino diano a Charles una monoposto di F1 all’altezza del suo talento! Tutto il resto sono solo chiacchiere.

Alberto Murador

 

Ciao a tutti, il mio nome è Alberto e la mia più grande passione sino dall'età di sette anni è stata la F1, ma poi ho cominciato ad appassionarmi di tutto il mondo del motorsport. Tifoso ovviamente della Ferrari, orgoglioso del " made in Italy ".

