F1 | “Bearman-Piastri in Ferrari”: Laurito rivela lo scenario 2027

In F1 tra i nuovi talenti presenti in griglia c’è sicuramente Oliver Bearman, con un futuro da potenziale campione. L’inglese classe 2005 sta dimostrando a suon di risultati il suo alto livello, clamoroso il quarto posto conquistato con la Haas nell’ultimo GP del Messico. Ma è chiaro che il futuro del britannico in F1 sarà in un top team. Con molta probabilità la sua prossima destinazione sarà la Ferrari, considerando che Bearman fa già parte della Ferrari Driver Academy.

Ma è chiaro che prima di aver la certezza di vestire di rosso Bearman dovrà confermare anche nel 2026 le belle prestazioni mostrate in questa sua stagione da rookie. Ma al tempo stesso è chiaro che i vertici del Cavallino terranno monitorati anche altri piloti in scadenza di contratto nel 2026 con i rispettivi team.

Sull’argomento è intervenuto Amos Laurito ai microfoni di Pit Talk. Il pilota nativo di Cremona intravede la possibilità che la Ferrari si possa ritrovare con una coppia totalmente nuova di piloti per il 2027:

“Diciamo che, ti dico la mia: il 2026 sarà un ottimo punto per capire il 2027, perché la Ferrari potrebbe anche ritrovarsi con due piloti da cercare per il 2027, o meglio uno, perché l’altro, il primo pilota, quello più solido, consolidato, potrebbe essere Ollie Bearman per il suo passato e il suo essere della Driver Academy. Ti direi una coppia Bearman-Piastri, una coppia Bearman-Russell, però seguendo un po’ quello che si dice nei padiglioni di Mercedes, la vedo molto difficile che Russell si sfili da Mercedes, a meno che quest’ultima non provi a prendere nuovamente Max.”

Quindi non solo Hamilton, ma anche Leclerc potrebbe lasciare la compagine di Maranello a fine 2026. Se i tecnici del Cavallino non riuscissero a dare una monoposto competitiva in F1 per la prossima stagione a Leclerc, beh, secondo Laurito il monegasco potrebbe decidere di lasciare la Rossa. Charles giustamente vuole vincere in F1!

“Se anche l’anno prossimo non dovesse essere l’anno della testa di Maranello, mi dispiacerebbe dal punto di vista umano, avendolo conosciuto, avendolo seguito tanto. Mi dispiacerebbe tanto per Charles vederlo vincere altrove. Per quanto tutti siano piloti veramente con talento e top, mi dispiacerebbe vederlo ancora in difficoltà con la Rossa. Quindi sì, piuttosto sarebbe meglio vederlo altrove per sbloccare questa carriera che al momento gli ha regalato meno di quello che avrebbe dovuto raccogliere.”

Senza dubbio la pazienza di Leclerc ha un limite. Charles non può aspettare in eterno di vincere un mondiale in F1 con la Rossa. Nonostante un contratto valido sino al 2029, ci sarebbe una clausola che darebbe la possibilità al monegasco di lasciare il Cavallino già a fine 2026, qualora la nuova Ferrari non fosse competitiva abbastanza. O se preferite, una Ferrari adeguata al gran talento di Leclerc.

Alberto Murador