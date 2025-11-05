Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
Facebook Twitch Twitter Youtube
Interviste - Pit Talk

F1 | “Bearman-Piastri in Ferrari”: Laurito rivela lo scenario 2027

In casa Ferrari non solo si pensa già al dopo Hamilton, ma ci potrebbe essere anche la possibilità che il Cavallino si ritrovi con una line-up di piloti totalmente rinnovata per il 2027. Leclerc potrebbe lasciare la Rossa a fine 2026 nonostante un contratto valido sino al 2029. Sull'argomento è intervenuto Amos Laurito ai microfoni di Pit Talk.

Alberto Murador
By Alberto Murador
Leclerc in azione con la SF-25 durante il GP del Messico. Credits: Scuderia Ferrari HP via X #MexicoGP

In F1 tra i nuovi talenti presenti in griglia c’è sicuramente Oliver Bearman, con un futuro da potenziale campione. L’inglese classe 2005 sta dimostrando a suon di risultati il suo alto livello, clamoroso il quarto posto conquistato con la Haas nell’ultimo GP del Messico. Ma è chiaro che il futuro del britannico in F1 sarà in un top team. Con molta probabilità la sua prossima destinazione sarà la Ferrari, considerando che Bearman fa già parte della Ferrari Driver Academy. 

Bearman festeggia il quarto posto conquistato in Messico con il suo team.
Credits: MoneyGram Haas F1 Team via X
#MexicoGP

Ma è chiaro che prima di aver la certezza di vestire di rosso Bearman dovrà confermare anche nel 2026 le belle prestazioni mostrate in questa sua stagione da rookie. Ma al tempo stesso è chiaro che i vertici del Cavallino terranno monitorati anche altri piloti in scadenza di contratto nel 2026 con i rispettivi team.

Sull’argomento è intervenuto Amos Laurito ai microfoni di Pit Talk. Il pilota nativo di Cremona intravede la possibilità che la Ferrari si possa ritrovare con una coppia totalmente nuova di piloti per il 2027:

Amos Laurito, pilota eSport e fondatore del team Tatum eSport.

“Diciamo che, ti dico la mia: il 2026 sarà un ottimo punto per capire il 2027, perché la Ferrari potrebbe anche ritrovarsi con due piloti da cercare per il 2027, o meglio uno, perché l’altro, il primo pilota, quello più solido, consolidato, potrebbe essere Ollie Bearman per il suo passato e il suo essere della Driver Academy. Ti direi una coppia Bearman-Piastri, una coppia Bearman-Russell, però seguendo un po’ quello che si dice nei padiglioni di Mercedes, la vedo molto difficile che Russell si sfili da Mercedes, a meno che quest’ultima non provi a prendere nuovamente Max.”

Quindi non solo Hamilton, ma anche Leclerc potrebbe lasciare la compagine di Maranello a fine 2026. Se i tecnici del Cavallino non riuscissero a dare una monoposto competitiva in F1 per la prossima stagione a Leclerc, beh, secondo Laurito il monegasco potrebbe decidere di lasciare la Rossa. Charles giustamente vuole vincere in F1!

Charles Leclerc durante una fase delle prove libere del GP d’Ungheria – #HungarianGP (2025)
Credits: Scuderia Ferrari HP via X

“Se anche l’anno prossimo non dovesse essere l’anno della testa di Maranello, mi dispiacerebbe dal punto di vista umano, avendolo conosciuto, avendolo seguito tanto. Mi dispiacerebbe tanto per Charles vederlo vincere altrove. Per quanto tutti siano piloti veramente con talento e top, mi dispiacerebbe vederlo ancora in difficoltà con la Rossa. Quindi sì, piuttosto sarebbe meglio vederlo altrove per sbloccare questa carriera che al momento gli ha regalato meno di quello che avrebbe dovuto raccogliere.”

Senza dubbio la pazienza di Leclerc ha un limite. Charles non può aspettare in eterno di vincere un mondiale in F1 con la Rossa. Nonostante un contratto valido sino al 2029, ci sarebbe una clausola che darebbe la possibilità al monegasco di lasciare il Cavallino già a fine 2026, qualora la nuova Ferrari non fosse competitiva abbastanza. O se preferite, una Ferrari adeguata al gran talento di Leclerc.

Alberto Murador

 

 

 

 

 

Alberto Murador
Alberto Murador
Ciao a tutti, il mio nome è Alberto e la mia più grande passione sino dall'età di sette anni è stata la F1, ma poi ho cominciato ad appassionarmi di tutto il mondo del motorsport. Tifoso ovviamente della Ferrari, orgoglioso del " made in Italy ".

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,180SubscribersSubscribe
© Copyright 2024 F1Sport.it. Tutti i diritti riservati.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com