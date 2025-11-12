F1 | Minardi: “Non da rookie ma da veterano”, Russell trema

In F1 il nostro Andrea Kimi Antonelli riesce per la seconda volta consecutiva a stare davanti al team-mate George Russell. Il bolognese dopo la buona prestazione in Messico, ad Interlagos ha confermato il suo buon momento di forma, giungendo secondo dietro Norris. Ma davanti ad un Max Verstappen che nel corso degli ultimi giri del GP ha messo parecchia pressione al pilota Mercedes per indurlo all’errore. Ma Kimi ha mostrato sangue freddo, non cadendo nel tranello del pilota Red Bull. Anzi, ricordiamo che Antonelli era giunto secondo anche nella Sprint Race del sabato, sempre dietro Norris.

Questo dimostra il buon momento di forma di Kimi in F1, e la cosa curiosa è che sta andando forte in circuiti dove non aveva mai girato nelle formule minori. Detto ciò, se da qui a fine stagione Antonelli continuerà questa striscia di risultati positivi, beh, allora Russell avrà di cui preoccuparsi per il 2026. E considerando che da molti addetti ai lavori la Mercedes avrà buone possibilità di lottare per il titolo…

Ad ogni modo sull’argomento Kimi Antonelli è intervenuto Gian Carlo Minardi ai microfoni di Pit Talk. Il manager faentino difende il pilota classe 2006, criticando soprattutto le diverse persone che hanno “sparato a zero”. Ed al tempo stesso Minardi ha affermato che il bolognese abbia fatto una gara da “veterano” e non da rookie quali egli è, gestendo molto bene gli ultimi giri quando Kimi era sotto attacco da parte di Verstappen:

“Ti parla uno che non ha mai avuto dubbi, anche nel momento in cui tutti sparavano a zero. Ero sereno e sicuro che lui, con le sue forze, con la sua testa e con la sua dote naturale, avrebbe riconquistato quello che sta conquistando. Perché un terzo posto e due secondi posti in questo weekend, in una stagione da esordiente, credo che sia un risultato fantastico. Se uno va ad analizzare le performance di ieri (domenica), di tutta la gara, sono eccezionali come tempo sul giro rispetto al suo compagno di squadra (Russell).”

“Ma soprattutto negli ultimi 15 giri, con un quattro volte campione del mondo che lo attaccava da tutte le parti. Ha fatto delle cose incredibili. Io lo seguivo sull’iPad con i tempi: è stato fantastico. Ha gestito la gara non da rookie ma da veterano, quindi chapeau. Credo che questa sia una svolta importante dopo un momento difficile, più all’esterno che all’interno della squadra. Lui ha saputo, come campione che è e che sarà, gestire sé stesso e vedere dove sbagliava e dove non sbagliava. Ma ci tengo anche a precisare che, nel momento nero in cui tutti criticavano, anche la squadra Mercedes ha fatto tanti errori.“

Insomma, Antonelli sembra aver superato il momento di difficoltà vissuto lungo la fase estiva del campionato. Il bolognese inizia probabilmente a sentirsi più sicuro con la sua monoposto, e l’espressione di Russell a fine gara in Brasile la dice lunga. L’inglese è ancora il punto di riferimento in Mercedes, ma al tempo stesso inizia a sentire un po’ il fiato sul collo da parte del bolognese. Gli ultimi tre GP di F1 saranno interessanti per capire se davvero Antonelli potrà dimostrare di esser veloce quanto il team-mate britannico in Mercedes.

Alberto Murador