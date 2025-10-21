Texas, fumo e verità scomode: il weekend che cambia la F1

Il cowboy dell’Olanda ha sparato di nuovo

Ad Austin non c’è stata storia. Max Verstappen ha fatto quello che in molti non avevano il coraggio di dire: si è ripreso la Formula 1.

E lo ha fatto nel modo più brutale possibile — dominando il weekend dal venerdì alla domenica, zittendo gli scettici e ribaltando la narrativa che lo voleva ormai fuori gioco.

Chi pensava che la McLaren avesse archiviato l’era Red Bull, dovrà aggiornare in fretta le proprie convinzioni. Perché il texano per una notte è stato lui: pistole fumanti, ritmo da fuorilegge e un messaggio chiarissimo a Norris e compagnia — il re non abdica per gentile concessione.

McLaren, il mito dell’armonia che non esiste

Il team di Woking continua a vendere l’immagine della squadra perfetta, quella che “cresce insieme”. Ma dietro i sorrisi da comunicato stampa, la tensione è palpabile.

Norris fa il suo, lotta, porta a casa punti pesanti, ma sembra il solo a crederci davvero. Piastri, invece, è irriconoscibile: spento, disorientato, come se la pressione del titolo lo stesse già schiacciando.

E mentre si giocano le prime posizioni, c’è un dato che dovrebbe far riflettere: il dominio tecnico McLaren non si traduce più in vittorie automatiche. Il vantaggio si sta sgretolando, e Verstappen ha fiutato il sangue.

Ferrari: la rivolta di Leclerc

Per una volta, la Ferrari non ha giocato in difesa. E non è un caso: dietro la scelta aggressiva della gomma rossa in partenza c’è la mano — e soprattutto la volontà — di Charles Leclerc.

Il monegasco si è imposto sulla squadra, invertendo quel trend conservativo che troppo spesso soffoca ogni ambizione a Maranello. Il risultato? Una gara finalmente viva, combattuta, giocata d’attacco.

Leclerc ha conquistato un podio che mancava da Spa e lo ha fatto a suon di ritmo e coraggio, costringendo Norris a sudarsi il secondo posto fino agli ultimi giri.

In un team che sembra spesso rassegnato al “va bene così”, Leclerc è l’unico che si ribella alla mediocrità. Sta tenendo viva una Ferrari che senza di lui sarebbe immobile, ancorata alla paura di sbagliare.

Non è la vittoria che serve al Cavallino, ma è il segnale che serviva: qualcuno, almeno, ha ancora voglia di spingere oltre il limite.

Fighting from start to finish @Charles_Leclerc is your Driver of the Day pic.twitter.com/OVQ07VoBcT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 20, 2025

Il mondiale si riapre. Ma chi ha davvero fame?

La vittoria di Verstappen riapre il mondiale, certo. Ma soprattutto riapre una questione scomoda: chi è davvero il pilota più affamato del 2025?

Norris guida con la sicurezza del talento, ma senza la ferocia di chi ha fame. Piastri sembra già un pilota in crisi di identità. Verstappen, invece, corre come un animale ferito.

E quando un campione corre con la rabbia di chi è stato messo in discussione, diventa pericoloso.

I prossimi GP saranno una resa dei conti psicologica prima ancora che tecnica.

Le verità scomode di Austin

Red Bull non è morta: stava solo riprendendo fiato.

McLaren non è invincibile: è solo giovane e arrogante.

Ferrari non è “in crescita”: è Leclerc che la sta trascinando a forza.

Austin non ha cambiato le gerarchie, le ha solo rivelate per quello che sono: una Formula 1 in cui l’unico vero fuoriclasse, ancora una volta, si chiama Max Verstappen.