mercoledì, Ottobre 29, 2025
F1 | Leclerc da solo continua a tener a galla tutta la Ferrari

La Ferrari dopo Austin va ancora a podio in Messico sempre e solo grazie a Charles Leclerc, con il monegasco secondo dietro a Norris, e davanti a Verstappen. Ancora una volta Charles fa la differenza, spingendo oltre i limiti una SF-25 che senza il monegasco non sarebbe mai salita sul podio. Hamilton continua ad arrancare, con la striscia negativa senza podi in F1 che si allunga ulteriormente.

Leclerc in azione con la SF-25 durante il GP del Messico. Credits: Scuderia Ferrari HP via X #MexicoGP

In F1 la Ferrari resta a galla solo grazie a Charles Leclerc. Questo è il verdetto di una stagione dove il Cavallino Rampante limita i danni esclusivamente per merito del loro talento monegasco. Con una SF-25 che allo stato attuale non è di certo la seconda forza del mondiale di F1, beh, Leclerc replica il podio conquistato ad Austin, anzi, migliorandolo e giungendo secondo dietro all’intoccabile Norris.

Leclerc durante il GP del Messico. Un secondo posto che è merito più per le qualità del monegasco che per le qualità tecniche della SF-25.
Credits: Scuderia Ferrari HP via X
#MexicoGP

Leclerc sopratutto in una stagione così difficile per la Ferrari sta dimostrando di esser maturato molto come pilota, capace di prendersi le redini della squadra, nonostante le continue (e doverose) lamentele da parte sua per una vettura non all’altezza del suo talento! Ora i vertici del Cavallino riusciranno a dare a Leclerc una monoposto degna del talento del loro pilota per il 2026?

Poi altro numero che la dice lunga su Leclerc è il podio n° 50 conquistato con la Ferrari in F1, alle spalle solo di Schumacher, Barrichello, Vettel, Raikkonen. Numeri non da poco conto considerando che il più delle volte il podio è stato più per merito del monegasco che per via della qualità della Rossa. E mai come quest’anno forse Leclerc ha dimostrato di portare lui sul podio la Ferrari, e non viceversa.

Poi per carità, diciamocela tutta, la VSC entrata a due giri dal termine del GP del Messico ha forse “salvato” Leclerc da un possibile attacco di Verstappen (in grande rimonta). Ma mal che vada sarebbe comunque stato un terzo posto, e quindi sempre podio in questo caso. Ma grazie al secondo posto ottenuto in Messico da Leclerc, la Ferrari ritorna seconda nei costruttori. Cosa impensabile guardando le performance reali della SF-25, eppure Leclerc riesce a portarla sul podio questa vettura.

Hamilton durante la sosta ai box del GP del Messico.
Credits: Scuderia Ferrari HP via X
#MexicoGP

Mentre per quel che riguarda il fronte Hamilton continua la sua striscia negativa in F1, con l’inglese che non va a podio da ben 20 gare. Un record negativo che tende sempre più ad ampliarsi. Ed il rischio che negli ultimi 4 appuntamenti Lewis non raggiunga il podio con la Rossa è sempre più concreto.

Anche senza la penalizzazione di 10″ l’inglese non sarebbe andato a podio. La differenza con Leclerc è ancora ampia, nonostante certi “giornalisti” scrivano che oramai i due piloti guidano la Ferrari allo stesso livello. Un’ultima cosa per concludere: attenzione, ora non si inizi a dire che la Ferrari è tornata dopo questi due podi consecutivi. Se i podi sono arrivati è stato solo ed esclusivamente grazie a Leclerc!

Ciao a tutti, il mio nome è Alberto e la mia più grande passione sino dall'età di sette anni è stata la F1, ma poi ho cominciato ad appassionarmi di tutto il mondo del motorsport. Tifoso ovviamente della Ferrari, orgoglioso del " made in Italy ".

