Ad
mercoledì, Ottobre 8, 2025
Facebook Twitch Twitter Youtube
Notizie

Antonelli tra V10 e Playstation: la F1 che cambia

Vitantonio Liuzzi, ospite della recente puntata del nostro podcast Pit Talk, analizza il percorso di Kimi Antonelli in Mercedes, sottolineando le difficoltà del giovane bolognese nel gestire la pressione di un top team. L'ex pilota confronta la Formula 1 moderna, complessa e tecnologica come una "PlayStation", con quella "pura e ignorante" dei motori V10, evidenziando quanto sia cambiato il Circus.

Davide Rossi
By Davide Rossi
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG F1) durante una fase del GP d'Azerbaijan - Baku - #AzerbaijanGP (2025) Credits: @MercedesAMGF1 via X

La Formula 1 italiana ritrova un protagonista con Kimi Antonelli, giovanissimo talento catapultato in Mercedes, in una delle stagioni più competitive degli ultimi anni. Ma il percorso del bolognese non è affatto semplice. Vitantonio Liuzzi, ex pilota di F1 e oggi commissario FIA, sottolinea quanto sia complicato reggere la pressione di un top team senza un vero apprendistato nei team minori:

«Kimi è stato catapultato direttamente in Mercedes, non è facile mantenere il livello psicologico e gestire lo stress. Era partito forte, poi si è perso con qualche errore di maturità».

Eppure, la velocità non gli manca: «Deve soltanto stare tranquillo e rimettere le carte al posto giusto. Il talento per dimostrare di essere veloce c’è tutto». Una sfida che richiama alla mente il contrasto generazionale tra la nuova Formula 1 e quella dei tempi di Liuzzi.

La giovinezza di Antonelli nella F1 di oggi

La parabola del giovane italiano diventa così simbolo del cambiamento radicale che la Formula 1 ha vissuto negli ultimi vent’anni. Antonelli si trova a crescere in un contesto tecnico esasperato, in cui la sensibilità di guida non basta più. «Oggi i piloti hanno 100.000 informazioni da gestire: bottoni, batterie, gomme. È molto più complesso sotto tanti aspetti», spiega Liuzzi.

Una realtà che, per un ragazzo agli esordi, significa dover imparare più velocemente che mai. La purezza della guida lascia spazio a un approccio multidimensionale, fatto di tecnica, psicologia e gestione delle variabili.

F1 di ieri e di oggi: un confronto diretto

Per Liuzzi, la differenza con la sua epoca è netta. «Io sono partito con i motori V10, quelli che chiamo “ignoranti”, con un sound incredibile. Quella era una Formula 1 più vera, più pura».

La modernità ha reso il Circus più sofisticato, ma anche meno “romantico”: «Adesso è un po’ più da PlayStation. I piloti di oggi hanno un talento diverso, devono essere più completi, ma forse un po’ meno puri nella guida».

Antonelli, con la sua giovinezza e il suo debutto precoce, incarna proprio questo passaggio: da un mondo in cui il coraggio e l’istinto facevano la differenza, a uno in cui la velocità va accompagnata da calcoli, strategie e gestione mentale.

Un simbolo del cambiamento

Antonelli non è soltanto una promessa del motorsport italiano, ma anche il simbolo di un’epoca di transizione. La sua crescita personale rispecchia l’evoluzione della Formula 1: da sport “ignorante” e diretto, fatto di rumori assordanti e manciate di secondi, a sfida ipertecnologica, complessa e meno immediata.

E se per Liuzzi resta la nostalgia del passato, la vera domanda è se Antonelli saprà adattarsi abbastanza in fretta al presente per diventare protagonista del futuro.

Davide Rossi
Davide Rossi

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,160SubscribersSubscribe
© Copyright 2024 F1Sport.it. Tutti i diritti riservati.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com