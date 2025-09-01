Markas Silkunas: il talento lituano sotto l’ala Minardi Management

Oggi vi presentiamo Markas Silkunas, giovane promessa della Lituania. 16 anni, ha provato il karting per la prima volta all’età di cinque anni, e da quel momento ha capito che le corse erano il suo habitat naturale. Il suo obiettivo è il medesimo di tanti suoi giovani colleghi: raggiungere i massimi livelli del motorsport – la Formula 1, perché no? – e correre per un team ufficiale. Per arrivare i suoi obiettivi Markas è pronto a dare tutto quello che ha e sotto la guida esperta di Giovanni Minardi, Markas sta costruendo metodicamente il suo percorso verso le monoposto, consapevole che ogni stagione nel karting rappresenta un tassello fondamentale per il suo futuro nel motorsport professionistico.

Franciacorta come pista del cuore. Una scelta che rivela molto di un pilota. Quali caratteristiche tecniche di questo tracciato si sposano meglio con il tuo stile di guida?

Amo Franciacorta perché è veloce e piena di cambi di elevazione. La pista richiede precisione — passi da zone di frenata pesante a curve lunghe e fluide che mettono alla prova il tuo ritmo e il tuo equilibrio. Premia i piloti che riescono a portare velocità in modo fluido e a rimanere costanti giro dopo giro.

164 cm per 53 kg: misure da kartista puro. Nel karting moderno dove il peso minimo è sempre più discusso, come sfrutti queste caratteristiche a tuo vantaggio, specialmente nella gestione del baricentro?

Non sono un ingegnere, ma ho notato che essere più piccolo e leggero aiuta nelle condizioni asciutte — rende il kart più agile e stabile. Sul bagnato, a volte i piloti più alti hanno un vantaggio con il trasferimento di peso. Personalmente, sento la mia migliore velocità in qualifica, ma le gare riguardano più della pura velocità — devi gestire bene le gomme e fare sorpassi che ti costino meno tempo possibile.

Il passaggio da VDK a Tonykart Racing significa adattarsi a filosofie costruttive diverse tra chassis Kartrepublic e Tonykart. Parliamo di rigidità torsionale, distribuzione dei pesi e comportamento del retrotreno: cosa hai dovuto riprogrammare nel tuo approccio?

Secondo me, il telaio Kart Republic sembra più morbido e più permissivo se commetti un errore, mentre il Tony Kart è più rigido e richiede maggiore precisione. Entrambi possono essere veloci, ma Tony Kart richiede di essere più puliti e più disciplinati con gli input di guida.

Valencia, FIA Motorsport Games: Moya Lopez aveva il pubblico, la pista di casa e un weekend fino a quel momento perfetto. Torniamo un attimo indietro ad analizzare quei momenti della finale dal punto di vista tattico: dove hai identificato il punto debole del tuo avversario?

A quel tempo avevo 15 anni, gareggiavo contro Moya López che ne aveva 19 e aveva più esperienza. La mia qualifica non è stata perfetta — ho preso un altro pilota nel mio giro più veloce e ho dovuto sorpassare. In finale, sono rimasto paziente e ho aspettato il momento giusto. Quando ho fatto la mossa, ha funzionato perfettamente — non gli ho lasciato spazio per controbattere, è sceso al terzo posto e io ho preso la vittoria.

Champions of the Future Academy con materiale identico OK-N: 375 punti sono il risultato di una superiorità netta. In un contesto di assoluta parità tecnica, quali micro-dettagli fanno la differenza? Pressione gomme, temperatura brake-in, timing di attacco?

Quando tutti hanno lo stesso materiale, trovare quegli ultimi decimi è davvero difficile. La gestione delle gomme diventa cruciale, specialmente con le gomme Vega che si degradano rapidamente. Devi imparare la pista velocemente durante le prove e conservare la tua migliore performance per la qualifica. Al momento sono 100 punti avanti al secondo posto, ma la stagione è solo a metà — rimanere davanti richiederà ancora più lavoro.

Giovanni Minardi parla della tua “naturale velocità” abbinata a capacità di sorpasso eccezionali. Il sorpasso nel karting moderno è scienza: gestione termica delle gomme, studio delle scie, energy-management. Qual è il tuo approccio metodologico?

Ci sono molti piloti veloci in griglia, e la pura velocità da sola non è sufficiente — deve essere supportata da capacità di gara e disciplina. Sorpassare riguarda pazienza e precisione. Cerco sempre il momento giusto quando posso fare la mossa senza perdere troppo tempo, ma nelle corse, se non sorpassi tu, lo farà qualcun altro.

Portimão, condizioni full wet, dominio totale. Eppure dichiari di dover migliorare sul bagnato. È falsa modestia o c’è un aspetto specifico – aquaplaning, acqua stagnante, transizioni wet-dry – dove senti di avere margini?

Quest’anno sono decisamente migliorato sul bagnato e mi sento più sicuro. Portimão era estrema — molta acqua stagnante, aderenza che cambiava ogni giro. I punti di frenata e le linee che funzionavano in un giro potevano essere completamente sbagliati nel successivo. Mi sono adattato bene, e tutto è venuto insieme quel weekend, il che ha reso la vittoria ancora più soddisfacente.

Il passaggio di categoria, come può essere quello del karting, non è solo questione di potenza. Cambia la gestione del telaio, la violenza delle accelerazioni, il carico sui pneumatici. Come hai completamente rivisto il tuo database di riferimenti nelle curve veloci?

La differenza è enorme — il motore OK è più potente, le gomme sono più morbide e richiedono più cura, e la frenata deve essere più anticipata e più aggressiva. È anche fisicamente più duro — più giri, forze G più elevate e curve più impegnative. Nelle curve ad alta velocità come Curva Grande, senti il carico extra sul corpo e sul kart.

La preparazione fisica nel 2025 non è più un optional ma è necessità. Collo, core, resistenza cardiovascolare. Lavori con preparatori specifici del motorsport? Quali parametri monitorate per ottimizzare la performance?

Mi alleno con un coach quando sono fuori pista, concentrandomi su tutto il corpo — collo, core, braccia, gambe — più il cardio. Mi piacciono anche wakeboarding, tennis e padel per mantenere l’allenamento divertente. Monitoro la mia frequenza cardiaca e altre statistiche di performance per tracciare i miglioramenti. A questo livello, fitness, dieta e resistenza sono essenziali — c’è sempre spazio per migliorare.

I top team di Formula investono milioni in simulatori. Che tipo di setup utilizzi per il training virtuale? Quanto del lavoro su damper, rigidità e aerodinamica virtuale è trasferibile al karting reale?

Mi alleno con un simulatore usando una base Fanatec e pedali Heusinkveld — un setup molto competitivo. Mi aiuta a imparare nuove piste e migliorare le capacità di gara. Sul sim, posso lavorare su punti di frenata, linee e situazioni di gara senza usare gomme o carburante reali. Molte ore sul simulatore mi aiutano sicuramente a prepararmi per la prossima gara.

Verstappen, Norris, Leclerc: tutti sim racer di altissimo livello. Ma c’è chi sostiene che il sim racing crei riflessi sbagliati per il karting, dove il feedback del sedere vale più di quello visivo. La tua posizione?

Un simulatore non sostituirà mai il tempo reale in pista — non senti le forze G o la stessa sensazione di velocità. Ma è comunque molto utile. Le piste sono accurate, e puoi imparare curve, linee e zone di frenata. Usato insieme alla guida reale, è uno strumento potente.

Quale aspetto della metodologia di lavoro di Minardi Management ti ha impressionato di più? E soprattutto: come sta plasmando il tuo approccio alla professione?

Giovanni non è solo il mio manager e quello di mia sorella, ma anche un amico, mentore e vero professionista. Posso sempre rivolgermi a lui per consigli, e la sua esperienza nel motorsport significa che mi fido completamente di lui. La sua guida sta plasmando non solo la mia guida, ma come approccio l’intera carriera.

Obiettivo F3 in tre anni: ambizioso ma non impossibile. In un’era dove servono budget milionari già in F4, quanto è cruciale avere Minardi che apre porte e negozia contratti?

In questo momento, la F4 è già estremamente costosa — e la F3 porta tutto a un altro livello. Al momento, non ho sponsor; i miei genitori stanno coprendo tutti i costi, e sono pienamente consapevole dei sacrifici che stanno facendo per farmi correre. Avere qualcuno come Giovanni Minardi è inestimabile — conosce le persone giuste, comprende il lato commerciale e può aprire porte che altrimenti rimarrebbero chiuse. Ma alla fine, senza supporto finanziario, è quasi impossibile salire. Trovare sponsor o supporto privato non è solo importante — è essenziale per fare il prossimo passo.

Kazim Vasiliauskas ha aperto la strada per il motorsport lituano internazionale e tu potresti essere il primo a raggiungere le formule maggiori. C’è supporto federale? O è tutta iniziativa privata?

Al momento, non ricevo alcun supporto dalla federazione nazionale — finanziamo tutto noi stessi. Questo rende il progresso più difficile, ma mi motiva anche. Sento un senso di responsabilità come pilota lituano che compete internazionalmente, ma cerco di non trasformarlo in pressione. Invece, lo uso come motivazione per spingere di più, sapendo che rappresento il mio paese ogni volta che metto il casco.

Su cosa punti per distinguerti: risultati puri, capacità di sviluppo, appeal mediatico?

Non posso fare affidamento solo sui risultati — ci sono molti piloti talentuosi con record solidi. Ecco perché mi concentro anche sulla mia immagine pubblica, attraverso Instagram, il mio sito web e come mi presento nel paddock. La presenza mediatica e la professionalità sono importanti quanto i tempi sul giro quando si tratta di attrarre sponsor. La mia speranza è di farmi notare nei grandi eventi e di mostrare che porto più valore di quello che faccio solo in pista. Venire da un piccolo paese rende tutto più impegnativo, ma credo che con la giusta esposizione e le giuste performance, le cose possano cambiare.

Se fossi presidente CIK-FIA per un giorno e potessi cambiare una regola tecnica del karting per renderlo più propedeutico alle monoposto, cosa modificheresti?

Introdurrei un sistema di telemetria condivisa obbligatorio per tutti i piloti. Questo permetterebbe a tutti di vedere e imparare dai dati degli altri, alzando il livello competitivo su tutta la linea. Farebbe migliorare i piloti più velocemente, spingerebbe i limiti in modo più intelligente e li preparerebbe meglio per l’ambiente guidato dai dati delle monoposto.

Per i lettori di PitTalk che magari hanno figli nel karting: oltre alla pura velocità, quali sono i tre aspetti fondamentali su cui un giovane deve lavorare per avere chance reali di carriera?

Per i genitori, la cosa più importante è la sicurezza e assicurarsi che il loro figlio si diverta davvero a correre. La passione deve venire prima — senza di essa, nient’altro conta. Dopo di che, si tratta di impegno e mentalità. La velocità è solo il biglietto d’ingresso — disciplina, la capacità di imparare dagli errori e la forza mentale sono ciò che trasforma un hobby in una carriera.