martedì, Settembre 2, 2025
F1 | Ferrari, non c’è mai fine al peggio a quanto pare

Sembra andar tutto storto in casa Ferrari tra mancanza di competitività della vettura, mancanza di risultati ed errori dei piloti. Una stagione da archiviare il prima possibile per il Cavallino, con il prossimo GP a Monza tra una settimana che forse potrebbe dare ancora un minimo senso a questo mondiale per la Rossa.

Leclerc in azione a Zandvoort con la SF-25. Credits: Scuderia Ferrari HP via X #DutchGP

In F1 continua il momento difficile della Ferrari, e non solo per quel che riguarda la competitività della SF-25, o per quel che riguarda i risultati. Come se non bastasse anche la sfortuna ci si mette di mezzo! Perchè sembrerà strano, ma non può essere che Hamilton esca di pista con la vettura proprio nel momento in cui Leclerc cercava di fare l’undercut a Russell rientrando prima ai box. La conseguenza è stata l’uscita della SC, vanificando così il tentativo di Leclerc di passare il pilota della Mercedes anticipando la sosta rispetto al rivale.

Ma soprattutto, cosa che pochi “giornali” o siti di motorsport scriveranno è il fatto che lo stesso Hamilton aveva chiesto al muretto di rientrare prima ai box, richiesta rifiutata dai suoi ingegneri. Lewis via radio parlava di essere al limite con le gomme, ma evidentemente un sette volte campione del mondo di F1 stando dentro l’abitacolo non può saper di più degli ingegneri no? Che l’uscita di pista di Lewis fosse collegata all’usura delle gomme sulla SF-25 è tutta da verificare. Però ancora una volta l’errore del muretto Ferrari è stato quello di non aver ascoltato un pilota con tanta esperienza in F1 come Hamilton.

Poi ciliegina sulla torta è stata l’uscita di Leclerc “speronato” dalla Mercedes di Antonelli. Il monegasco ancora una volta dimostra di essere un pilota che fa scaldare i cuori degli appassionati, con una Ferrari che sarebbe quarta forza del mondiale senza Charles. Il sorpasso fatto a Russell a Zandvoort andando con la vettura fuori pista è frutto di quella voglia che ha Charles di portare il Cavallino in alto. Con un sorpasso vecchio stampo, da vera F1! D’altri tempi!

Ma purtroppo la Ferrari non riesce a dare al suo talento (Leclerc nda) ciò che merita. Non la vettura di F1 migliore del mondiale, ma almeno una monoposto buona. Poi pazienza, quei 3-4 decimi di secondo li troverebbe senza dubbio Charles. Ma in quel di Maranello c’è tanta di quella confusione ed incertezza che ricorda la Ferrari dei primi anni ’90. Dove tutto (o quasi) andava sempre storto.

Ed ora tra una settimana arriva Monza, dove i tifosi sperano nel “contentino” di una vittoria almeno nel GP di casa. Per raddrizzare in minima parte una stagione che giudicarla deludente è a dir poco. E sul circuito brianzolo la SF-25 dovrebbe essere abbastanza competitiva, ma non a tal punto da poter impensierire la McLaren. Forse i tifosi della Rossa dovranno accontentarsi di un podio quest’anno, mentre per quel che riguarda il 2026, chissà. Meglio non dir nulla che è meglio. Comunque il doppio zero olandese fa più male al morale della squadra che alla classifica costruttori.

